Джакарта, 6 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии выявили 28 тысяч активных случаев COVID-19, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 6 октября в Индонезии зарегистрировано 28 381 случай COVID-19.

Наибольшее число активных случаев COVID-19 выявили в провинции Центральная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что 29 спортсменов и должностных лиц заразились коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа.