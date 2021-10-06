Чебоксары, 6 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Чувашии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. На 39 неделе текущего года было выявлено 603 больных, показатель заболеваемости составил 49,9 на 100 тыс. человек. сообщает 6 октября республиканское управление Роспотребнадзора.

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По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 увеличилась на 54 случая, или на 9,8%. На несовершеннолетних приходится порядка 11,8% от общего количества зарегистрированных случаев заболевания. Активные очаги зарегистрированы в семи дошкольных, 12 общеобразовательных и в одном среднем профессиональном образовательном учреждении. На дистанционном обучении находятся 12 классов школ и две группы среднего профессионального образования.

По информации управления Роспотребнадзора по Чувашии на 6 октября, вакцинацию против COVID-19 прошли более 327 тыс. человек, полностью завершили иммунизацию свыше 309 тыс. жителей. На наличие новой коронавирусной инфекции в республике провели более 1,2 млн исследований.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии с 6 октября пассажиров в общественном транспорте проверяют на наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания. За нарушения масочного режима предусмотрены штрафы в размере от 1 до 300 тыс. рублей.

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