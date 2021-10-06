Москва, 6 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Новые власти Афганистана должны вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом. С таким призывом выступают Россия и Иран. Об этом 6 октября в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности.

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«Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия», — сказал российский министр.

В ходе переговоров, по словам Лаврова, стороны констатировали чрезвычайный экономический характер проблем Афганистана и в этой связи напомнили, что «груз ответственности за это лежит на Вашингтоне и тех, кто его поддерживал».

«Приветствует большой и значимый вклад Ирана, приютившего миллионы афганских беженцев», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября власть в Афганистане захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее радикалы объявили о формировании нового правительства.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о намерении бороться с наркотрафиком из Афганистана. Как подчеркнул шейх Шахабуддин Делавар, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является той силой, которая способна прекратить производство наркотиков и их контрабанду с территории Афганистана.