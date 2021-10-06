Рига, 6 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Позиция США в вопросе своих военных обязательства перед союзниками по НАТО остается неизменной и строится на статье 5 Североатлантического договора. Об этом чрезвычайный и полномочный посол США в Латвии Джон Карвайл заявил в интервью латвийскому порталуrus.lsm.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Здесь ничего не изменилось в том, что касается нашей приверженности своим обязательствам. Я думаю, в данный момент мы можем говорить о неизменной позиции США», — подчеркнул посол.

Он добавил, что руководство вооруженных сил США тесно взаимодействует с НАТО по вопросам оборонной политики в странах Прибалтики и в Польше. Посол считает, что США и Латвия одинаково смотрят на ситуацию в Европе и мире: «История наших отношений в целом чрезвычайно позитивная. Латвия и США по каждой теме единодушны, особенно в том, что касается безопасности и обороны».

Принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов организации будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Впервые за свою историю НАТО применила статью 5 после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США. После этого статья 5 принималась в организации несколько раз, например, в ответ на ситуацию в Сирии и вслед за началом кризиса на востоке Украины в 2014 году.

Страны Прибалтики акцентируют внимание на статье 5 Североатлантического договора как оправдание своего членства в НАТО и как доказательство того, что США и союзники по военному блоку ответят на якобы агрессию России против региона.