Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. После обращения в суд петербурженка со спинальной мышечной атрофией (СМА) получила дорогостоящее лекарство, причем решения суда для этого не понадобилось. Об этом 6 октября проинформировали в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 июля в Петербурге было зарегистрировано первое дело от истца старше 18 лет, который обратился в суд с требованием обеспечить его дорогостоящим лекарством «Спинраза». Препарат стоимостью в 5 млн рублей за упаковку Евгении Тимофеевой необходим по жизненным показаниям. У женщины признанная врачами спинальная мышечная атрофия (СМА). В 2019 году препарат «Спинраза» был зарегистрирован на территории РФ, а это значит, что лекарство может быть официально предоставлено ей для лечения.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к Комитету по здравоохранению Петербурга об обеспечении лекарством «Спинраза» в связи с повторной неявкой истца, — уточнили в ОПС. — Ответчик пояснил суду, что обеспечил Тимофееву лекарством, представив соответствующие документы».