Уфа, 6 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. 177 человек заблудились в текущем году в лесах Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба государственного комитета по региону.

Иван Шишкин. Грибники. 1870

Сообщается, что в республике осенью возрастает количество людей, теряющихся в лесах, поскольку наступает время сбора грибов. В текущем году в лесах республики заблудились 177 человек, в то время как за аналогичный период 2020 года в лесах региона потерялись 292 человека.

Так, 6 октября текущего года спасатели получили информацию о том, что в лесу Краснокамского района потерялся 70-летний мужчина.

Отмечается, что спасатели оперативно нашли местного жителя, к счастью он не нуждался в медицинской помощи.