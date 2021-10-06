Подгорица, 6 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Всемирный банк повысил в новом отчете прогноз роста экономики Черногории в 2021 году до 10,8 процента. Статистики ВБ прогнозировали в этом году рост экономики Черногории на уровне 7,1 процента в июне.

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В опубликованном выпуске Экономического отчета по региону Всемирный банк также повысил прогноз роста экономики Черногории на 2022 год до 5,6 процента с 4,5 процента в июне.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Черногории вырастет на 4,8 процента в 2023 году, а в июне он прогнозирует рост на 3,5 процента.