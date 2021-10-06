Москва, 6 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. С учетом того, что темпы роста инфляции остаются высокими, действительно, не приходится ожидать, что в ближайшее время ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Link-tec.ru Центробанк РФ

«Значительная часть населения страны получает фиксированные зарплаты или пенсии от государства, и выровнять спрос и предложение на рынке чисто рыночными способами представляется довольно сложным.

Особенно с учетом того, что мировые центробанки продолжают насыщать рынки ликвидностью, разгоняя, в том числе, и цены на потребительские товары. В такой ситуации товары будут неизбежно утекать туда, где за них готовы платить больше, что только ускорит инфляцию внутри страны.

Все надежды на то, что ФРС США и Евроцентробанк, как обещают, скоро начнут сокращать объёмы выкупа облигаций с рынка, а затем и повышать у себя учетные ставки.

Это может несколько замедлить инфляционные процессы в мире, что вкупе с высокой ставкой в России снизит инфляцию и у нас в стране. В таком случае весной 2022 года ЦБ перестанет повышать ключевую ставку.

Однако о снижении её речь сможет идти ещё очень не скоро. Надо учитывать, что при повышении ставок на Западе снизится также и привлекательность российских облигаций для иностранных инвесторов, так что ЦБ вынужден будет поддерживать стоимость денег на высоком уровне, — считает эксперт.

Как сообщало, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов считает, что разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока преждевременны.

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