Тамбов, 6 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области 6 октября подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 211 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 407 пациентов, в том числе 133 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 936 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.