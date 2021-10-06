Москва, , 15:48 — REGNUM Россия видит спекуляции вокруг вопросов, связанных с транзитом газа через территорию Украины. Об этом 6 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию энергетики.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, компания «Газпром» в течение девяти месяцев текущего года увеличила на 8% прокачку газа через Украину и потому превысит свои обязательства в этом вопросе.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», — сказал Путин, добавив, что «можно с уверенностью сказать», что российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через украинскую территорию.

В то же время, он добавил, что «Газпрому» невыгодно дальнейшее наращивание транзита газа через Украину, так как поставки через новые газопроводы будут более дешевыми.

«Увеличивать больше объем для «Газпрома» экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на $3 млрд в год к соответствующим объемам поставок», — уточнил глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процедура заполнения газом трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является необходимой и делается для проверки трубопровода, соответствуя всем предписаниям.