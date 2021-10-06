Москва, 6 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Компанию «Яндекс» ждут новые судебные разбирательства, связанные с защитой прав пассажиров. Предстоящий процесс анонсировала правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«18 октября в Тушинский суд я подаю иск к «Яндекс.Такси» в интересах неограниченного круга лиц — 60 млн пассажиров», — сказала Гращенкова.

Правозащитница сообщила, что подает иск к «Яндекс.Такси» о признании лицензионного соглашения с пассажирами недействительным в части ответственности перед пассажиром.

«Это пункт 2.3 (соглашения — прим. ИА REGNUM). нам необходимо снести, этот пункт и тогда все законодательство России будет работать на пассажира по умолчанию. Нам только галочку снести и все — ответственность («Яндекса» перед пассажиром — прим. ИА REGNUM) будет работать без препятствий», — заявила Гращенкова.