Москва, 6 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Истерика на энергорынке Европы является следствием длительной целенаправленной политики, в основе которой лежали не экономические и технические расчеты, а исключительно идеологические догмы радикальных «зелёных», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Ictsd.org Газ

«Никаких расчетов того, смогут ли альтернативные источники стабильно обеспечить возмещение потерь от сокращения использования угля и мазута не проводилось, равным образом не рассматривались сценарии, связанные с колебаниями погодных условий.

Также не рассматривался вопрос о том, как при росте доли газовой генерации удовлетворить потребности в газе со стороны химической промышленности, в частности, производителей удобрений.

Не учитывался также рост потребления энергоносителей в Азии, а также то, как отреагируют страны, поставляющие продукцию в Европу, на введение повышенных налогов на углеродный след.

Просто собрались депутаты, далекие от практических вопросов, и проголосовали «за всё хорошее, против всего плохого».

Обычно такие действия в истории всегда приводили к очень негативным последствиям, будь то введение драконовских законов в Спарте, сухого закона в США, попыток Временного правительства регулировать цены на хлеб, или перестройки в СССР.

Конечно, вечно такая ситуация продолжаться не может — если даже политическое решение об ускорении сертификации «Северного потока — 2» под давлением американского лобби не будет ускорено, рано или поздно цены на европейском рынке вырастут настолько, что газ и уголь в Европу повезут даже из Азии и США.

Многие страны нарастят поставку в Европу электроэнергии, возможно, население начнет возвращаться к использованию автомобилей с ДВС, отопительных печей и дизельных генераторов.

Но сам по себе пример того, как можно создать кризис на ровном месте, должен заставить страны ЕС задуматься о механизмах принятия решений в союзе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал ситуацию на энергорынке Европе «истерикой и неразберихой». Об этом он сказал 5 октября на совещании с членами правительства.

Читайте также: Путин объяснил истерикой ситуацию на энергорынке Европы