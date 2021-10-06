Москва, 6 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Комиссия правительства РФ по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила предоставление инфраструктурного кредита Москве на сумму 81,2 млрд рублей, сообщает 6 октября пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

Mos.ru Поезд «Москва-2020» московского метрополитена

Одобрена заявка на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метро (49,7 млрд рублей) и Московских центральных диаметров (31,5 млрд рублей).

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что реализация важных транспортных проектов «качественно повышает транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах и таким образом создает условия для нового строительства».

«К 2025 году вдоль линий прохождения Большой кольцевой линии и МЦД-3 планируется строительство 13,9 млн квадратных метров недвижимости, из которых 7,1 млн квадратных метров — новое жилье, и создание до 114 тысяч рабочих мест», — сказал он.