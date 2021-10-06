Рига, 6 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Система первичной медицинской помощи Латвии оказалась в чрезвычайном положении из-за школьников, нахлынувших в кабинеты врачей на прием в связи с коронавирусом. Об этом семейный врач, член Государственного совета Латвии по иммунизации Айнис Дзалбс заявил в интервью национальному телевидению LTV.

Martin Vorel Врач

По его словам, те тысячи школьников, что побывали в контакте с инфицированными коронавирусом людьми и теперь отбывают карантин, по сути парализовали работу семейных врачей, так как даже дистанционное общение с такими детьми и их родителями и оформление всех необходимых бумаг занимают уйму времени.

Летом, когда школьники находились на каникулах, такой ситуации не было, признал он.

Спрос на услуги семейных врачей резко высок, а ресурсы в сфере первичной медпомощи крайне ограничены, рассказал специалист. Практики семейных врачей переполнены сотнями и тысячами людей, оказавшихся в статусе контактных персон пациентов с Covid-19, сообщил он: «Это наши школьники, подростки, которые ищут решения, как им после карантина вернуться в школу. Этих детей чрезвычайно большое число, и практики семейных врачей с ними не справляются».

Еще одной серьезной проблемой, по его словам, является разночтение правил: «Мы говорим одно, школы что-то другое, лаборатории третье, и эти тысячи пациентов застряли между разными сферами. Это несколько тысяч, и они парализовали доступ к первичным услугам здравоохранения».

Как следствие, добавил, Дзалбс, в возникшей ситуации больные люди не могут не то что попасть к семейному врачу, но порой даже дозвониться в кабинет.