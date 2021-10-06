Подгорица, , 15:44 — REGNUM Черногория привержена приоритетам повестки дня НАТО, заявила 6 октября министр обороны Оливера Иняч, добавив, что союзническая поддержка в Черногории не уменьшилась даже во время пандемии. Об этом она заявила на Варшавском форуме по безопасности.

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Министр отметила, что только укрепляя взаимное доверие между союзниками, взаимную поддержку и солидарность, «мы можем активно способствовать сохранению стабильной и безопасной обстановки», говорится в заявлении минобороны Черногории.

Кроме того, как добавлено в заявлении, Иняч указала, что Черногория сохранит приверженность укреплению оборонного потенциала в соответствии с приоритетами повестки дня НАТО, и подчеркнула готовность Черногории оказывать полную поддержку и помощь в борьбе с угрозами миру и стабильности, с тем чтобы способствовать коллективной системе безопасности, содействуя стабильности в регионе, а также укрепляя демократическую устойчивость общества.