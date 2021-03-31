Владимир, 6 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области 6 октября подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 55 тыс. 573 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 468 пациентов, в том числе 135 человек — за последние сутки.

За весь период скончались две тысячи человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.