Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Биржевые цены на авиационный керосин и топочный мазут по территориальному европейскому индексу обновили исторические максимумы. Таковы данные по итогам торгов 6 октября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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Так, топливо для реактивных двигателей за день выросло в цене на 1,3% и стало стоить 53,09 тыс. рублей за тонну. Это новое рекордное значение после прежнего максимума в 52,84 тыс. рублей за тонну, зафиксированного 1 октября.

Цена на бирже за топочный мазут обновляет рекорд четыре дня подряд. В ходе торгов 6 октября она выросла на 2,4%, до 28,04 тыс. рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо поднялось в цене на 0,3%, до 53,82 тыс. рублей за тонну, летнее — на 0,3%, до 50,65 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем тонна бензина Аи-92 стала стоить 57,05 тыс. рублей за тонну (-0,5%), а бензина Аи-95 — 58,99 тыс. рублей за тонну (-0,7%). Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,04%, до 41,6 тыс. рублей за тонну, а межсезонное дизельное топливо — на 0,3%, до 51,81 тыс. рублей за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путинна совещании по вопросам энергетики заявил, что потребление нефти и газа в ближайшие десятилетия продолжит расти.

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