Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Несмотря на аномально холодный сентябрь в Петербургском регионе, поисковые отряды получили более ста заявок на поиски людей, которые заблудились в лесах Ленинградской области, уйдя за грибами. Об этом 6 октября сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Санкт-Петербурга.

vk.com/lizaalert_piter Итоги сентября 2021 года «ЛизаАлерт» Ленобласти

«Наверно, даже хорошо, что самый грибной месяц выдался холоднее обычного — люди реже ходили в лес. Поэтому и сообщений о заблудившихся поступило значительно меньше, чем в августе. Хотя 102 лесные заявки — это всё равно много», — заметили в поисковом отряде.

При этом примерно треть сентябрьских поисков касалась пропавших людей в возрасте от 65 лет и старше.

Всего за минувший сентябрь поисковики Ленобласти получили 325 заявок о помощи пропавшим людям. Из них найдены живыми 244 человека, погибли 18 человек. Остаются не найденными 25 человек.