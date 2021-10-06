Киев, 6 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб. Об этом 6 октября на заседании правительства страны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону эпидемиологической опасности по COVID-19.

«Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы», — пояснил председатель украинского правительства.

Премьер-министр отметил, что у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующие технические возможности, которые позволяют проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Шмыгаль добавил, что учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение будет переведено онлайн.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным украинского минздрава на 6 октября, за истекшие сутки на Украине было выявлено 12 662 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 482 518 человек, выздоровели 2 273 382 пациента, умерли 57 526 человек.