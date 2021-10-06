Рим, 6 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Итало-американская компания Fiat готовит к премьере модель 500 Hybrid в спецверсии RED. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Fiat Fiat 500 Hybrid RED

Спецсерия имеет яркий красный окрас и отличается большим числом опций.

Новинку можно будет приобрести в двух вариантах кузова: седан и кабриолет. Салон машины выполнен в стиле Dolcevita. На спецверсию в автомобиле указывают логотипы edition на стойках. Также авто выделяется хромированными деталями на радиаторной решётке и дверных ручках.

Автопроизводитель укомплектовал машину легкосплавными дисками размером 15 дюймов, фиксированным люком, мультирулём, а также центральным замком с дистанционным управлением, мультимедийной системой Uconnect с 7-дюймовым тачскрином и кондиционером.

В качестве силового агрегата у модели стоит однолитровый трехцилиндровый бензиновый мотор Firefly производительностью 70 л. с. (92 Нм).

Ранее Mitsubishi представила кроссовер Outlander PHEV нового поколения, оснащенный гибридной установкой.

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