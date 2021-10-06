Москва, 6 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Музыкант и продюсер Сергей Галоян высказался о воссоединении группы «Тату». Об этом 6 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова

Галоян считает, что трибьют коллектива не сможет состояться, так как он не давал своего разрешения на исполнение его песен. Как отмечает издание, продюсер является правообладателем хитов «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и других композиций. «Эта ситуация показала, что ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство», — высказался Галоян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении дуэта. Трибьют коллектива запланирован на весну 2022 года.