Астрахань, 6 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 октября подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 60 тыс. 643 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 937 человек.

За весь период 1706 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.