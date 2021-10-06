В Астраханской области число жертв COVID-19 превысило 1,7 тысячи
Астрахань, 6 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 октября подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе было зарегистрировано 60 тыс. 643 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 937 человек.
За весь период 1706 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.