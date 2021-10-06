Москва, 6 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Агрегаторы такси не являются какой-то новой правовой сущностью. Об этом 6 октября заявила правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс. Такси»

«На самом деле никакого агрегатора в законодательстве нет, но его пытаются ввести. Говорят, есть такая новая сущность — агрегатор», — сказала Гращенкова.

По её словам, агрегатор не является новой сущностью. По сути, он является диспетчерской и фрахтовщиком.

«Я сама без закона «О такси» взяла Гражданский кодекс, выиграла иск у «Яндекс.Такси» и признала его перевозчиком. 5 июля я выиграла у «Яндекса» второй суд и отсудила у них пожизненную пенсию, потому что у меня произошла утрата трудоспособности из-за ДТП. «Яндекс» обязан меня пожизненно содержать — пенсия 50 тыс. рублей с ежегодной индексацией», — отметила Гращенкова.