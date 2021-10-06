Самара, 6 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. 638 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Сообщается, что всего в области выявили 108 978 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 4019 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа в области констатировали смерть 27-и таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 87 774 человек, в том числе за прошедшие сутки победили вирус 385 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 октября в регионе за сутки выявили 631 носителя коронавируса.