Рига, 6 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. С лета 2021 года в Латвии вступили в силу требования об обязательных минимальных взносах соцстрахования за сотрудников, в ответ на это работодатели страны начали сокращать рабочие штаты. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Со ссылкой на опрос, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), сообщается, что уже уволили или собираются это сделать в ближайшее время 23% работодателей Латвии.

Таким способом бизнес избавляется от людей, чьи заработки не превышают объекта минимальных социальных выплат (1500 евро за квартал, или 500 евро за месяц). Львиная доля опрошенных бизнесменов (64%) сообщили, что у них работают сотрудники с такими небольшими зарплатами, поэтому увольнять подчиненных они не планируют.

При этом 9% опрошенных бизнесменов намерены решить проблему обязательных соцвзносов путем повышения нагрузки на таких работников, еще 9% готовы покрывать разницу между размером реальной зарплаты и объектом минимальных обязательных соцвзносов, а 4% хотят перевести работников с неполной ставки на полную.

Еще одним минусом новых обязательных взносов участники опроса назвали ситуацию с практикантами. До появления нового регулирования предприятие не постоянно, но охотно использовало труд практикантов, поручая им какие-то несложные задачи. Теперь такой возможности у молодых людей не будет.

Вступившие в силу с 1 июля 2021 года изменения законодательства требуют от работодателей, что даже при минимальных взносах соцстрахования (не менее 170 евро в месяц) им придется платить за тех работников, кто «не добирает» до минимальной зарплаты.