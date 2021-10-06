Липецк, 6 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Липецкой области 6 октября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 54 тыс. 487 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 47 тыс. 526 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 339 — за последние сутки.

За весь период скончались 1722 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.