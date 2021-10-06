Москва, 6 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Цена энергетического угля калорийностью 6 000 ккал/кг в Европе превысила 5 октября $300 за тонну и спрос на твердое топливо продолжает расти. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.

bycfotografem Уголь

По данным на 4 октября, за неделю цена выросла на 16,5%, до $232,20/т, достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд в $219,39 за тонну, установленный в 2008 году.

Отмечается, что удорожание угля ускорилось в конце сентября 2021 года из-за стремительного роста цены на газ и дефицита предложения угля на рынке Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на уголь с поставкой в 2022 году в ЕС возросла до $137 за тонну, достигнув максимального значения за последние 13 лет.

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