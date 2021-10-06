В Черногории с нового года повысят зарплаты учителям
Подгорица, 6 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Министерство образования, науки, культуры и спорта Черногории объявило о повышении заработной платы учителям на 17 процентов с 1 января 2022 года.
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Зарплата
«Тот факт, что министерству финансов и социальной защиты удалось с 1 января 2022 года повысить заработную плату учителям на 17%, говорит о том, что социальная политика является приоритетом правительства Черногории», — говорится в сообщении министерства.
Ранее сообщалось о скором повышении зарплаты медикам.