Курск, 6 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Курской области 6 октября зарегистрировано 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 58 тыс. 980 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 52 тыс. 812 пациентов, в том числе 155 — за последние сутки.

Скончался 1481 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.