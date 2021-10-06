Тюмень, 6 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 248 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 октября 2021 года коронавирусом заразился 63 231 человек, выздоровели 54 796 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 6 октября в регионе скончались 1988 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).