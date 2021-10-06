Предупреждение за парковку на костромских газонах хотят заменить на штраф
Кострома, 6 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Глава администрации города Костромы Алексей Смирнов предлагает внести изменения в статью 2.6 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. Проект закона размещён на сайте администрации областного центра.
В статье прописана ответственность за парковку машин на газонах, участках с зелеными насаждениями, детских, игровых и спортивных площадках. Чиновник рекомендует заменить предупреждение за нарушение такого рода, совершенное в первый раз, штрафом в размере 500 рублей. Закон пока не рассмотрен Костромской областной думой.
С 2019 года в Костромской области ответственность за размещение автомобилей в запрещенных местах предполагала штраф в размере 5 тысяч рублей. Сумма была одинакова для «серийных» и единичных нарушителей. Позднее, в январе 2020 года двое костромичей обратились в суд с намерением отменить действие статьи 2.6.
Выступая на ежегодной пресс-конференции в феврале 2020 года, губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал упразднить штрафы за впервые совершенное нарушение такого рода. В июле того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве удовлетворил требования горожан, отменив действие статьи Кодекса. Администрация региона обжаловала решение, и 4 августа 2021 года Верховный суд признал статью действующей.
Справка: штрафы за нарушение требований к размещению транспортных средств в Костроме выписывает комиссия об административных правонарушениях. Протоколы о незаконной парковке составляют специалисты управления муниципальных инспекций в рамках рейдов и по обращениям горожан. За первое полугодие 2020 года в областном центре было составлено 100 таких протоколов.