Кострома, 6 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Глава администрации города Костромы Алексей Смирнов предлагает внести изменения в статью 2.6 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. Проект закона размещён на сайте администрации областного центра.

Adm44.ru Парковка на газоне

В статье прописана ответственность за парковку машин на газонах, участках с зелеными насаждениями, детских, игровых и спортивных площадках. Чиновник рекомендует заменить предупреждение за нарушение такого рода, совершенное в первый раз, штрафом в размере 500 рублей. Закон пока не рассмотрен Костромской областной думой.

С 2019 года в Костромской области ответственность за размещение автомобилей в запрещенных местах предполагала штраф в размере 5 тысяч рублей. Сумма была одинакова для «серийных» и единичных нарушителей. Позднее, в январе 2020 года двое костромичей обратились в суд с намерением отменить действие статьи 2.6.

Выступая на ежегодной пресс-конференции в феврале 2020 года, губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал упразднить штрафы за впервые совершенное нарушение такого рода. В июле того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве удовлетворил требования горожан, отменив действие статьи Кодекса. Администрация региона обжаловала решение, и 4 августа 2021 года Верховный суд признал статью действующей.