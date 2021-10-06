Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Потребление нефти и газа будет в ближайшие десятилетия продолжать расти. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

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«Необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трёх десятилетий», — заявил Путин.

«По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться. Но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно», — указал он.

Спрос на природный газ, в свою очередь, продолжит расти более высокими темпами — свыше 1% в год.

«В первую очередь потому что газ, как более чистый вид топлива, в мировом энергобалансе будет замещать уголь», — указал президент.