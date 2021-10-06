Баку, 6 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Процесс открытия коммуникаций Азербайджана с Арменией в настоящее время «частично начался». Об этом 6 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.

President.az Ильхам Алиев

«Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций — этот процесс частично начался. Но я думаю, что, если Европейский союз будет активно участвовать — я вижу, что есть такое желание, — это может помочь нам во многих сферах», — сказал он.

Также Алиев добавил, что в данный момент ситуация в регионе может принять «совершенно новые масштабы», каких тут, по его мнению, не было на протяжении 30 лет, и добавил, что это может стать важным фактором стабильности, предсказуемости и мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что власти Азербайджана намерены работать с Евросоюзом, чтобы расширить географию поставок своего газа.