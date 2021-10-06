Ташкент, 6 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает 6 октября пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В состав конгрессменов входят Дон Бэйкон, Дуг Ламборн, Трой Нельс и Августа Пфлюгера.

«На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия между двумя странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзиёев также обсудил с представителями США проекты и программы сотрудничества как по парламентской линии, так и со штатами Небраска, Колорадо и Техас, которые представляют конгрессмены.