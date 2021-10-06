Оренбург, 6 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 6 октября, в COVID-центрах находятся 2947 пациентов. Состояние 982 пациента человек медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 230, еще 2186 пациентов получают кислородную поддержку. Об этом сообщает областной минздрав.

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В день на обеспечение кислородом пациентов в стационарах тратится 1,8 млн рублей. Стоимость препарата для лечения «тяжелого» пациента составляет более 50 тысяч рублей. В ближайшее время могут закупить партию нового лекарства. Один укол стоит 200 тыс. рублей. Об этом проинформировала глава минздрава региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

«Этих трат можно было бы избежать, и мы могли бы направить эти средства на проведение операций, нужных хронических пациентам; на лекарственные препараты для льготных категорий; для больных, имеющих артериальную гипертонию и так далее. Но сегодня мы вынуждены тратить такие средства на лечение пациентов, которые могли бы быть привиты и не иметь такой тяжести заболевания», — сказала она.