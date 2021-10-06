Куала-Лумпур, , 15:28 — REGNUM Малайзия пригрозила не приглашать лидера военной хунты Мьянмы на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.

Флаги стран АСЕАН Gunawan Kartapranata

На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН глава МИД Малайзии выразил разочарование тем, что власти Мьянмы не сотрудничали со специальным посланником АСЕАН в Мьянме.

Саммит АСЕАН, как ожидается, состоится 26−28 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военных Мьянмы в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

Подробнее в материале: Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военной хунты в Мьянме