Куала-Лумпур, 6 октября 2021, 15:28 — REGNUM Малайзия пригрозила не приглашать лидера военной хунты Мьянмы на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.
На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН глава МИД Малайзии выразил разочарование тем, что власти Мьянмы не сотрудничали со специальным посланником АСЕАН в Мьянме.
Саммит АСЕАН, как ожидается, состоится 26−28 октября 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военных Мьянмы в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.
Подробнее в материале: Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военной хунты в Мьянме