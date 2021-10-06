Уфа, 6 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении Дня республики в 2021 году. Соответствующий документ опубликован 6 октября на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Bashkortostan.ru Герб Башкирии

Хабиров постановил утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня республики в текущем году, также разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к тридцать первой годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Башкирии.

Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц и площадей с использованием государственной символики России и Башкирии, также в октябре текущего года провести праздничные мероприятия, посвященные этому событию.

При этом отмечается, что все мероприятия должны проходить при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.