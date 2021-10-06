Ярославль, 6 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Ярославле в отделении клинической больницы №2 на улице Ньютона закончился материал для взятия мазков на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала жительница города Марина Петрова.

Тест на коронавирус

Муж Марины Петровой 5 октября отправился в больницу, чтобы сдать тест на коронавирус, однако не смог это сделать. Ему сказали, что в поликлинике закончился материал для забора тестов. Ситуация повторилась и на следующий день.

«Мы обращались в клиническую больницу №2. Там второй день подряд люди не могут сдать мазки на коронавирус из-за того, что в больнице нет материала для забора тестов. Об этом говорит медсестра, которая берёт тесты. Мой муж ходил вчера и сегодня, завтра также попытается попасть, но никакой гарантии нет. Муж обращался в департамент, там ему ответили — подавайте жалобу на заведующую, это её вина. И на этом мы закончили свои попытки решить проблему на более высоком уровне. Потому что у нас нет никаких претензий к медицинским работникам, они ни в чём не виноваты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMМарина Петрова.

Женщина переживает, что даже если тест удастся сдать в ближайшее время — результаты придётся ждать действительно долго. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в больнице возникла проблема с тестированием из-за роста заболевших, но она уже решена.

«В настоящее время количество обращений на проведение ПЦР-тестирования в лечебные учреждения клинической больницы №2 выросло почти в 2 раза. Соответственно, расходных материалов требуется в 2 раза больше. Сложившаяся ситуация с отказом в проведении тестирования в поликлинике №2 на ул. Ньютона однократная. Поскольку большая часть ПЦР-тестирования проводится на дому у пациентов, чтобы все нуждающиеся смогли пройти процедуру, имеющиеся в наличие зонды были взяты выездной бригадой. В поликлинике не смогли пройти процедуру порядка 4 человек. Всем им было предложено получить услугу на следующий день. В администрацию поликлиники обратился 1 пациент. Учитывая срочную необходимость, ему провели процедуру при участии оториноларинголога. Забор мазков возобновился вечером того же дня», — сообщили в региональном депздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе идёт четвертая волна коронавируса. Растёт число госпитализированных в ковид-клиники. Власти призывают ярославцев вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты при посещении обещственных мест.