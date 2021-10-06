Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Политически окрашенные шаги недопустимы в таких важной сфере экономики, как энергетика. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Сложившиеся на европейском энергетическом рынке положение — это ещё один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей», — заявил Путин.

«Поэтому наши с вами решения о развитии топливно-энергетического комплекса нашей страны, России, должны быть взвешенными», — указал он.