Москва, 6 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Обязательная цветовая маркировка продуктов питания с одной стороны, идея интересная. Не нужно вчитываться в цифры (особенно это актуально для пожилых покупателей), а достаточно просто взглянуть на цветовую маркировку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Продукты

«С другой стороны, возникает масса вопросов. Оставим в стороне дальтоников, которые при таком подходе точно съедят что-нибудь, что для них вредно. Но есть и ряд иных факторов, ставящих инициативу под сомнение.

Во-первых, многие компании придерживаются определенного цветографического обозначения своих продуктов. Это маркетинговый ход, усиливающий эффект узнавания нужного продукта.

И в случае принятия закона им придется менять всю систему маркетинга, относящуюся к цветовому восприятию бренда, или мириться с тем, что часть обертки их продукта не будет вписываться в новые правила.

Во-вторых, критерии доли содержания тех или иных «вредных» ингредиентов нигде четко не определены и зачастую сугубо индивидуальны для каждого отдельного пользователя (кто-то легко ест молоко с солеными огурцами, а иной из-за подагры даже помидоров себе позволить не может).

В-третьих, стоимость переоборудования компаний пищевого производства для обеспечения новых требований может оказаться весьма значительной, что приведет к дополнительному удорожанию продуктов питания. за счет новых требований к упаковке. А у населения страны каждая копейка не счету.

В-четвертых, идея цветовой маркировки продуктов для того, чтобы обозначить те из них, которые содержат в себе повышенное содержание соли, сахара, холестерина и иных веществ, не до конца убедительна.

Поверьте — если у вас есть медицинские показатели по соблюдению определенной диеты, вы без всякой цветовой маркировки определите, что из продуктов вам полезно употреблять в пищу, а что нельзя.

Идея маркировки продуктов питания может привести к очередному повышению цен, которого никак допускать нельзя», — выразил опасения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор может сделать цветовую маркировку продуктов обязательной. В случае переизбытка соли, сахара и жиров ценники продуктов будут выделять красным, при нормальных значениях — зеленым.