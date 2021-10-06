Таллин, 6 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В полицию Эстонии поступило заявление о том, что у жителя Вильянди (южная Эстония) крипто-мошенники выманили почти 100 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции страны.

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Сообщается, что 29-летний мужчина начал общаться в социальных сетях с женщиной из Гонконга и по ее рекомендации решил инвестировать в криптовалюту. Мужчина переводил крупные суммы, пока его счет не заблокировали. Для разблокировки счета мошенники попросили заплатить штраф, обещав перевести мужчине весь заработанный доход, и он снова поверил.

Вернуть деньги жителю Эстонии так и не удалось. Ущерб оценивается примерно в 100 000 евро.

Это не первое подобное происшествие в Эстонии. В августе нынешнего года криптомошенники обманули жительницу Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония). По словам 48-летней женщины, она по их совету перевела личные деньги на криптовалютную платформу, для чего на смарт-устройстве установила программу AnyDesk. После этого на имя женщины были взяты кредиты, а деньги переведены со счета. Ущерб в общей сложности составил почти 6 000 евро.