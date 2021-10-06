Владивосток, 6 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Адмирала» нападающий Вячеслав Ушенин забросил шайбу и отдал две результативных передачи, после которых отличились Рихард Букартс и Либор Шулак.

В составе «Витязя» точными бросками отметились форварды Александр Яремчук и Нико Оямяки.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 20-е место в КХЛ, на счету команды 10 очков. «Витязь» идёт на 15-м месте с 13 очками.

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