Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Новые газопроводы на порядок эффективнее с точки зрения защиты окружающей среды. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Для информации тем, кто действительно думают, а не используют это просто как инструмент какой-то политической борьбы, думает о сохранении окружающей среды — так вот хотел бы напомнить, что поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов СО2 в атмосферу», — заявил Путин.