Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Горьковский автозавод на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге представил новую версию модели «ГАЗель NN», работающую на сжатом природном газе (CNG). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Comtransexpo.ru «Группа ГАЗ» представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN»

В движение машину приводит двигатель EvoTech 3.0 рабочим объёмом три литра производительностью 122 л. с. при движении на бензине, а мощность агрегата при движении на сжатом газе составляет 106,8 л. с. Максимальный крутящий момент новинки по сравнению с базовой версией вырос до 250 Нм при движении на бензине и на 220 Нм — при движении на сжатом газе.

«ГАЗель NN» с цельнометаллическим фургоном укомплектована газовыми баллонами первого типа общим объёмом от 26 куб. м, а бортовые модификации имеют баллоны объёмом 42 куб. м.

Дальность хода автомобиля на бензине и газе достигает 750 км. Из них 300 км обеспечивает только газ.

Ранее в рамках форума «Транспорт Урала» прошёл дебют газодизельной версии тягача «КамАЗ-54 901» 4×2 с мотором Р6 («Евро-5»). Газодизельный тягач работает в двухтопливном режиме. Максимальная производительность автомобиля составляет 450 л. с.

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