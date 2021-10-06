Саратов, 6 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Саратовской области с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при выявлении случаев заболевания на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители. По информации регионального минобразования, на 6 октября в связи с выявленными заражениями полностью закрыты четыре школы и детский сад.

Коронавирус

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Дошкольное учреждение не работает в поселке Екатериновка Екатериновского района, в котором числятся 146 воспитанников и четыре сотрудника детсада. В трех школах Аткарского района и одной школе в Екатериновском районе на дистанционное обучение перешли 157 учащихся и 24 педагога.

Частично закрыты в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекции 20 классов в 12 школах, 48 групп в 35 детсадах и 16 групп в семи профорганизациях Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки зарегистрировали 35 летальных исходов среди носителей коронавируской инфекции. Общее число жертв COVID-19 на 6 октября составляет 3190 человек.

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