Москва, 6 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Начальник саратовской областной тюремной больницы полковник внутренней службы Павел Гаценко освобождён от должности и уволен из уголовно-исполнительной системы после сообщений о применении насилия к осуждённым. Об этом сообщает 6 октября пресс-служба ФСИН России.

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

В ведомстве пояснили, что такое решение принял директор ФСИН Александр Калашников после доклада комиссии, направленной в Саратовскую область для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осуждённых.

Кроме того, освобождены от занимаемых должностей и уволены по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы трое коллег Гаценко. Это заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальника отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

Материалы проверки поступят в Следственный комитет РФ для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась видеозапись, на которой пытают некого мужчину. Автор ролика утверждал, что это заключённый, которого истязают в саратовской тюремной больнице. После проверки этих сведений СКР возбудил уголовное дело о групповом сексуальном насилии по предварительному сговору.

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