Москва, 6 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратился к журналистам с просьбой не разговаривать громко и не давать комментариев на камеру во время выступления министров. Это произошло в ходе брифинга главы российского внешнеполитического ведомства и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана.

Mid.ru Сергей Лавров

Один из корреспондентов иранского телеканала в то время, когда Лавров отвечал на очередной вопрос, начал записывать на камеру свой комментарий по итогам российско-иранских переговоров. Министр обратил внимание, что такое поведение журналиста мешает.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае на пресс-конференции в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров одёрнул корреспондента BBC, который помешал его выступлению.

Лавров начал рассказывать об итогах встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и заявил, что состоялись «очень содержательные переговоры». В этот момент журналист с микрофонами BBC и «Радио свобода» (СМИ — иностранный агент в РФ) стал ставить их на трибуну перед Лавровым. После ироничной реплики в адрес корреспондента глава МИД РФ рассмеялся и продолжил выступление.