Вашингтон, 6 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Исполнительница Уиллоу Смит, дочь актёра Уилла Смита, заявила, что неизвестный преследовал её через интернет. Об этом 6 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Уиллоу Смит

По словам Смит, сталкер превратился из киберпреследователя в реального. Мужчина ворвался к ней домой, пока певица была на отдыхе с семьёй, остался там на какое-то время и ждал её возвращения. Подробностей о встрече с преследователем Уиллоу Смит не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Уиллоу Смит — американская певица и актриса. Первая роль в кино состоялась в фильме «Я — легенда», в нём она сыграла вместе со своим отцом.