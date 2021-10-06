Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Спортивные мероприятия в Петербурге в октябре 2021 года будут проходить с заполняемостью трибун зрителями не более чем 30% от числа посадочных мест. При этом на трибуны можно будет попасть лишь с QR-кодом, подтверждающим получение прививки от коронавируса или перенесенный в течение последних шести месяцев COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром-арена»

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Об этом сообщил 6 октября вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, курирующий, в том числе, вопросы спорта. По его данным, Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и Дворца спорта «Юбилейный». Указанный лимит установлен только до конца месяца и может быть пересмотрен в ноябре.

Кроме того, согласовано проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run по маршруту Пушкин-Петербург, который состоится 17 октября.