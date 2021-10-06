Торонто, Канада, 6 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российских форвардов Михаила Абрамова и Семёна Дер-Аргучинцева в свой фарм-клуб. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба клуба.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Отмечается, что российские хоккеисты будут играть за «Торонто Марлис», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Абрамов является воспитанником системы московского ЦСКА. В 2019 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в четвёртом раунде под общим 115-м номером. В прошедшем сезоне он выступал в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и провёл 25 матчей, в которых набрал 30 (12 + 18) очков.

Дер-Аргучинцев в сезоне 2020/21 выступал за нижегородское «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и «Торонто» в АХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» обыграл «Монреаль» в предсезонном матче. Дер-Аргучинцев забросил одну шайбу.

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